Tenta di raggiungere la famiglia all'Elba, bloccata in porto

PIOMBINO — Non c'è decreto, ordinanza o multa che tenga, c'è sempre qualcuno che, nel pieno dell'emergenza per l'epidemia di Covid-19, viola il divieto di lasciare il territorio di residenza per raggiungere la seconda casa situata in località amene della Toscana.

L'ultimo caso è quello di una signora di Roma bloccata dalla Guardia di Finanza nel porto di Piombino mentre tentava di imbarcarsi su un traghetto per raggiungere marito e figli, già sistemati da qualche giorno nella seconda casa sull'isola d'Elba.

I finanzieri non hanno consentito alla signora di imbarcarsi e la polizia ha immediatamente attivato i controlli sui familiari.

Nei giorni scorsi il presidente della Regione Enrico Rossi ha firmato un'ordinanza che dispone l'immediato ritorno nella regione di residenza ai vacanzieri che, magari approfittando della chiusura delle scuole, sono venuti in Toscana, in molti casi dalle ex zone rosse e quindi contribuendo in modo determinante alla diffusione del contagio da coronavirus (vedi qui sotto l'articolo collegato).