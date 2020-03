Toscana nord, ospedali vicini alla saturazione

Il territorio della Toscana nord ovest è il più colpito dal virus: sopralluogo di Rossi nelle nuove terapie intensive in allestimento

PISA — L'area toscana più colpita dall'epidemia di coronavirus è sicuramente quella che comprende le province di Massa Carrara, Pisa, Livorno e Lucca, con 1369 persone contagiate e 92 vittime (vedi qui sotto gli articoli collegati).

E proprio negli ospedali di Pisa e Lucca il presidente della Regione Enrico Rossi ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per l'allestimento di nuovi posti di terapia intensiva in strutture sanitarie dismesse, come l'ex pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara e il vecchio ospedale Campo di Marte di Lucca.

"In questa parte della Toscana complessivamente abbiamo a disposizione 66 posti letto di terapia intensiva più 20 posti di terapia subintensiva - ha spiegato Rossi - Qui, se ce ne fosse bisogno, ce ne sono più di dieci che possono entrare in funzione subito. Altri 12 ci sono al Campo di Marte di Lucca e altre postazioni possono essere allestite presso l'ospedale di Massa e di Livorno".