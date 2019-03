Ceccardi annuncia "Sono incinta"

La sindaca di Cascina e commissaria della Lega per la Toscana ha fatto sapere di essere in attesa di un bambino, rivelando anche il nome del padre

CASCINA — Susanna Ceccardi è incinta. A rivelarlo è stata lei stessa in occasione della festa privata per il compimento dei suoi 32 anni, avvenuto il 19 marzo, festa alla quale erano invitati i parenti, gli amici e i collaboratori più stretti.

Il padre del bambino che porta in grembo, ha rivelato Ceccardi stessa ai circa 60 invitati, è il fiorentino Andrea Barabotti, responsabile della Lega per gli enti locali in Toscana, anche lui presente alla festa.

A rendere di dominio pubblico l'annuncio ci ha pensato Sabrina Chiellini, giornalista de Il Tirreno, molto amica di Susanna Ceccardi e anche lei fra i commensali.