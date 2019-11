Problemi al passaggio a livello, treni cancellati

In corso di accertamento le problematiche riscontrate ad un passaggio a livello, che ha costretto Rfi a cancellare alcuni convogli della Pisa-Lucca

SAN GIULIANO TERME — Questa mattina alcuni convogli sono in ritardo ed altri sono stati cancellati lungo la tratta ferroviaria tra Lucca e Pisa, a seguito di alcuni problemi riscontrati ad un passaggio a livello fra le stazioni di Rigoli e di Lucca.

In via di accertamento quanto avvenuto al passaggio a livello in questione.