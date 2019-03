Cento giorni all'esame, in migliaia sotto la Torre

I maturandi sono arrivati in città da tutta la Toscana e non solo, ma la lucertola portafortuna scolpita sul portone del Duomo è off-limits

PISA — Mancano cento giorni agli esami di maturità e oggi migliaia di ragazzi, provenienti da tutta la Toscana, si sono dati appuntamento in piazza dei Miracoli per partecipare al tradizionale rito scaramantico: ormai da diversi anni non è più possibile toccare la lucertola "portafortuna" scolpita su uno dei portoni del Duomo, protetta da una transenna, ma Pisa resta comunque una tappa fissa per i maturandi che, a 100 giorni esatti da quel giorno così importante che segna, a tutti gli effetti, l'ingresso nell'età adulta, giungono numerosissimi. E di certo la fantasia non manca. Negli anni, infatti, l'impossibilità di toccare la famosa lucertola ha fatto sì che gli studenti si ingegnassero in altri riti scaramantici: così ci sono i 100 abbracci, i cento passi indietro, i giri attorno alla torre.

Una giornata all'insegna della spensieratezza e dei selfie sotto la torre prima di immergersi a capofitto nello studio.