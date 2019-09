La nonna influencer all'Internet festival

Licia Fertz, la influencer più anziana d’Italia ha 89 anni e 65mila follower. Sarà a Pisa per presentare il suo nuovo blog

PISA — Decine di relatori internazionali, 13 location e una bolla che ricrea l’effetto del global warming. Fervono i preparativi per l'edizione 2019 dell'Internet festival, in programma a Pisa dal 10 al 13 ottobre e presentata a Milano.

Filo conduttore di questa edizione saranno le Regole del gioco: l’obiettivo è approfondire gli effetti dell’innovazione digitale su partecipazione, democrazia, informazione, ricerca, intrattenimento e sport, imprenditoria, privacy e commercio con particolare attenzione alla carenza o all’eccesso di regole.

Sarà un'edizione, quella di quest'anno dell'Internet Festival, dedicata anche agli influencer che navigano in rete, a partire da Licia Fertz, 89 anni. La influencer più anziana d’Italia sarà a Pisa e lì, ha spiegato durante la conferenza stampa a Milano, presenterà il suo nuovo blog.

Si parlerà anche di innovazione tecnologica e sfide ambientali. La Regione organizza un'intera giornata dedicata alla difesa dell'ambiente e all'aiuto che la tecnologia (e i cittadini) possono offrire nel ridurre la dispersione ad esempio della plastica. Alle Logge dei Banchi Legambiente allestirà la "Bolla + 2 gradi", che ricrea al proprio interno il clima in cui rischiamo in un futuro non troppo lontano di vivere, se non cambieremo molte delle nostre abitudini. Si parlerà anche di economia circolare.