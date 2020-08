Salvini senza mascherina al caseificio, è polemica

Il leader della Lega, insieme alla candidata alla presidenza della Toscana Ceccardi, ha visitato un'azienda nel pisano. Foto che fanno discutere

PISA — Centinaia se non migliaia di post rilanciano le foto di Matteo Salvini e Susanna Ceccardi in visita al caseificio Busti in provincia di Pisa.

Foto che fanno discutere perché Salvini è senza mascherina e non rispetta il distanziamento sociale, peraltro in un luogo chiuso e in un periodo in cui il coronavirus sta di nuovo prendendo piede. Ieri ci sono stati 38 nuovi casi in Toscana e un nuovo picco in Italia, con 629 nuovi contagiati.

Così sui social è un continuo batti e ribatti tra critiche e difese nei confronti dell'esponente leghista, impegnato con Ceccardi nella campagna elettorale per le elezioni regionali.