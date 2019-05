Case svaligiate in serie tra Toscana e Liguria

Almeno 18 colpi accertati dalla polizia genovese. La banda aveva la sua base logistica a Pisa e usava la chiave bulgara per entrare negli appartamenti

PISA — Almeno 18 colpi tra Pisa, Livorno e Genova. Sono quelli che, secondo gli inquirenti, avrebbe messo a segno una banda criminale con base nel capoluogo pisano.

Cinque le persone finite in manette, ma le indagini proseguono per risalire ad altri complici. Si tratta di cinque georgiani specializzati in furti in abitazione.

La gang usava la chiave bulgara per entrare negli appartamenti.

I cinque sono stati arrestati dalla polizia di Genova. La svolta è arrivata grazie alla segnalazione di un residente in un palazzo preso di mira dal gruppo.