"Spari contro un migrante ospite della parrocchia"

Denuncia su Facebook del parroco di Vicofaro don Massimo Biancalani. "Colpi di arma da fuoco contro uno dei nostri ragazzi". Indagini in corso

PISTOIA — "Vi scrivo a quest'ora, le due di notte, dagli uffici della Questura di Pistoia". Così inizia il post che don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro che l'anno scorso di questi tempi finì al centro delle polemiche per la foto dei migranti in piscina, ha pubblicato su Facebook per denunciare la grave aggressione che avrebbe subito uno dei ragazzi migranti ospiti della parrocchia di Vicofaro a Pistoia.

Nel post, il parroco parla di spari e di offese: "Due giovani italiani al grido "negri di merda" hanno sparato uno o due colpi di arma da fuoco in direzione di uno dei nostri ragazzi migranti che fortunatamente è rimasto illeso. Sono in corso le indagini, per il momento non so dirvi altro", si legge nel testo.

Sul caso si è subito espresso il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi: "Anche in Toscana la caccia al nero. Ma per Salvini e per Di Maio nessun problema di razzismo. Ora ci aspettiamo parole inequivocabili di condanna dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini e dai rappresentanti del governo 5Stelle-Lega", ha detto Rossi. "Cos'altro deve accadere per capire che siamo dentro una pericolosissima spirale di razzismo e violenza?".