Ricoverato in ospedale per Covid a 22 anni

Il giovane è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Misericordia. Contagiati anche un bimbo di 3 anni e una ragazzina di 13

GROSSETO — II Covid negli ultimi mesi sta colpendo prevalentemente persone sempre più giovani ma non è vero che nei giovani si manifesta solo con sintomi lievi oppure senza sintomi. Lo dimostra il caso della ragazzo di Grosseto di 20 anni che è stato ricoverato nelle ultime ore nel reparto Covid di malattie infettive dell'ospedale Misericordia perché sintomatico.

Fra i nuovi 88 casi positivi identificati nelle ultime 24 ore sul territorio regionale c'è anche un bambino di 3 anni residente a Bibbiena, in provincia di Arezzo e una ragazzina di 13 anni di Castiglion Fiorentino, tutti e due sono asintomatici e in isolamento nelle proprie case.

Sempre restando fra i giovanissimi, è risultata positiva al covid anche una ragazza di 19 anni di Terranuova Bracciolini, paucisintomatica è in isolamento domiciliare.

Secondo gli ultimi dati dell'Ars, l'Agenzia regionale della Sanità, nella fascia d'età che va dai 20 ai 29 anni in Toscana sono stati 1.082 i giovani contagiati dal coronavirus da inizio emergenza sanitaria, 546 maschi e 536 femmine. Di questi sono stati ricoverati in tutto 73 giovani, di questi solo 3 in terapia intensiva. In questa fascia d'età si registra anche un decesso in Toscana, il giovane di 29 anni di origini camerunensi laureando in Scienze Agrarie all'Università di Pisa, Christin Kamdem Tadjuidje.

Sempre secondo gli ultimi dati dell'Ars al 4 Settembre nella nostra regione sono stati 712 i bambini e i ragazzi contagiati dal virus nella fascia d'età tra 0 e 19 anni.