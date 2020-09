Bimbi e Covid, casi quasi raddoppiati in un mese

Nell'ultimo mese i bambini e ragazzi positivi al virus sono passati da 376 a 712. Oggi risultati infettati un bimbo di 1 anno e una bimba di 4 anni

SIENA — Anche se i bambini rappresentano in assoluto la fascia di popolazione meno colpita dal coronavirus SarsCov2, rischiano anche loro il contagio. Questo si è visto anche in Toscana dove da inizio emergenza sanitaria al 4 Settembre sono stati 712 i bambini e i ragazzi contagiati dal virus, 336 in più rispetto all'analoga rilevazione del 4 Agosto scorso quando erano 376, in un mese sono quindi quasi raddoppiati i casi di coronavirus nella fascia d'età tra 0 e 19 anni, con un incremento è stato dell'89,4%. I dati sono quelli dell'ultimo report dell'Agenzia regionale di Sanità.

Gli ultimi due casi segnalati sono quelli di un bambino di 1 anno che vive nel senese e di una bambina di 4 di Arezzo, ma in una settimana, solo nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto, sono stati contagiati 14 bambini da 0 a 12 anni e 11 ragazzi da 13 a 19.

Sempre secondo gli ultimi dati dell'Ars sul totale di 712 bambini e ragazzi contagiati in Toscana sono 354 maschi e 58 femmine.