In Italia diminuiscono i malati di Covid

Per la prima volta il numero delle persone attualmente positive fa segnare un saldo negativo: 20 malati in meno rispetto a ieri

ROMA — Le persone malate di coronavirus in Italia oggi sono meno di ieri. E' la prima volta che il bollettino nazionale della protezione civile fa segnare una retrocessione del Covid: il numero totale delle persone attualmente positive, infatti, è di 108.237, con un decremento di 20 assistiti rispetto a ieri.

Un risultato che arriva dopo giorni in cui la tendenza al calo sia dei nuovi casi positivi che dei decessi è stata in calo e che fa ben sperare per l'evoluzione della malattia in Italia.

Da ieri si sono inoltre registrati 454 decessi in più per un totale di 24.114.

Per quanto riguarda il numero complessivo dei dimessi e dei guariti, questo sale invece a 48.877, con un incremento di 1.822 persone rispetto a ieri.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Per quanto riguarda il numero delle persone che hanno contratto il virus (attualmente positivi, guariti e deceduti) il totale è di 181.228, con un incremento rispetto a ieri di 2.256 nuovi casi.

Continua ancora a diminuire il numero delle persone in cura nelle terapie intensive: oggi sono 2.573 sono, cioè 62 in meno rispetto a ieri. In calo costante anche le persone ricoverate con sintomi: 24.906, vale a dire 127 in meno rispetto a ventiquattro ore fa. Il 75 per cento dei pazienti attualmente positivi, quindi, è in isolamento domiciliare: si tratta di 80.758 persone.

Questa la situazione del contagio nelle singole regioni italiane:

- Lombardia 34.587

- Emilia Romgana 13.522

- Piemonte 14.557

- Veneto 10.061 in Veneto

- Toscana 6.568

- Liguria 3.496

- Marche 3.212

- Lazio 4.365

- Campania 3.019

- Provincia Autonoma di Trento 1.929

- Puglia 2.810

- Friuli Venezia Giulia 1.190

- Sicilia 2.210

- Abruzzo 2.062

- Provincia Autonoma di Bolzano 1.540

- Umbria 424

- Sardegna 854

- Calabria 828

- Valle d'Aosta 548

- Basilicata 242

- Molise 213

Dati ProCiv

Qui sotto trovate il video elaborato da Statistics and Data con l'andamento del contagio nelle dieci regioni italiane più colpite dal Covid-19, da Febbraio al 18 Aprile.