Covid, in Italia altri 34.283 casi e 753 morti

Lopalco: «Il virus? Non andrà più via. Ci saranno altre ondate, sempre più lievi»

I nuovi casi di coronavirus aumentano ma c'è stato anche un incremento dei tamponi. I morti raggiungono il picco più alto della seconda ondata

ROMA — Sono 34.283 (ieri 32.191) i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia e resi noti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 753 morti (ieri 731), il punto più alto di decessi registrato nella seconda ondata di coronavirus che ha portato il totale dei decessi a 47.217. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 234.834 tamponi, circa 26mila in più di ieri.

I nuovi dati fanno registrare un rallentamento della curva epidemica perché la percentuale positivi-tamponi scende al 14,5% (ieri era al 15,4%)

Aumentano i pazienti in terapia intensiva che oggi raggiungono quota 3.670, con un incremento di 58 ricoveri in più (ieri 120) mentre i ricoveri nei reparti Covid sono 430 in più (ieri 538), per un totale di 33.504.

I guariti e dimessi sono 24.169 nelle ultime 24 ore, che porta il totale a 481.967.

La regione più colpita resta la Lombardia con 7.633 nuovi casi di coronavirus, seguita dalla Campania con 3.657, e dal Piemonte con 3.281. La Toscana oggi ha registrato 2.508 nuovi casi.

