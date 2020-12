Covid, in Italia altri 684 morti e 20.709 positivi

Aumenta il numero dei nuovi contagiati ma in 24 ore sono stati analizzati 207.143 tamponi molti in più di ieri. Diminuisce il tasso di positività

ROMA — Nelle ultime 24 ore, in Italia, altre 684 persone risultate positive al Covid sono morte. Una lunga scia di decessi che è iniziata con i contagi riconducibili a due settimane fa. Il numero delle vittime in Italia sale quindi a 57.045.

Aumentano anche i nuovi casi di Covid registrati, 20.709 i test positivi per il coronavirus nelle ultime 24 ore a fronte di 207.143 tamponi effettuati, 19mila tamponi in più di ieri.

Si abbassa ancora il tasso di positività, ovvero il rapporto fra i nuovi casi di Covid e il totale dei tamponi effettuati, compresi quelli di controllo: oggi è sceso al 10%. In totale da inizio epidemia gli italiani che si sono contagiati sono stati 1.641.610.

Le persone in isolamento domiciliare sono ora 725.160, 18.311 in meno di ieri.

Cala ancora la pressione sugli ospedali: sono 3.616 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, 47 in meno rispetto a ieri. I ricoveri nei reparti ordinari sono 32.454, in calo di 357 rispetto a ieri.

Per quanto riguarda le regioni con il maggior numero di nuovi contagiati, la Lombardia resta al primo posto (3.425 nuovi positivi) seguono:

Veneto 2.782

Campania 1.842

Lazio 1.791

Puglia 1.668

Emilia-Romagna 1.569

Piemonte 1.568

Friuli-Venezia Giulia 812

Toscana 776