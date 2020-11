Covid in Italia, 33.979 nuovi positivi e 546 morti

Il bollettino nazionale segnala una riduzione dei contagi ma diminuiscono anche i tamponi, il tasso di positività aumenta e arriva al 18%

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati segnalati 27.354 nuovi casi di Covid-19 in calo rispetto al giorno precedente in cui i positivi al virus sono stati 33.979 ma sono stati anche effettuati meno tamponi: 152.663 quelli di oggi, circa 43mila in meno rispetto al giorno precedente.

Il tasso di positività è arrivato al 18% per cento ed è un dato di riferimento per stabilire il trend del contagio che si ottiene dal rapporto tra i tamponi positivi rilevati rispetto a 100 effettuati.

Secondo il bollettino emesso dal Ministero della salute la regione con più contagi oggi è stata sempre la Lombardia con 4.128 i nuovi casi Covid. Seguono la Campania (4.079) e il Piemonte (3.476), poi l'Emilia Romagna (2.547), la Toscana (2.433) e il Lazio (2.407). Le altre sono tutte sotto i duemila nuovi casi.

Le vittime sono state 504 (ieri 546) e con questi ultime si arriva a quota 45.733 morti da inizio emergenza sanitaria.

In totale i casi di coronavirus in Italia dall'inizio dell'epidemia - compresi vittime e guariti - sono ora 1.205.881. Gli attualmente positivi sono 717.784 (+5.294), i guariti e dimessi 442.364 (+21.554).



Aumentano ancora i ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali italiani, 70 i nuovi pazienti nelle ultime 24 ore. In tutto sono 3.492 le persone in rianimazione. I ricoverati con sintomi nei reparti Covid ordinari sono 489 in più tra ieri e oggi , con il totale che sale a 32.536.

In isolamento domiciliare ci sono ora 681.756 persone aumentate di 4.735 unità in 24 ore.