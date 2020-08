Covid, boom di casi in Italia, 947 in un giorno

Continuano a salire i nuovi casi di coronavirus in tutto il Paese. Nove persone infettate dal virus sono morte, più ricoveri e attuali positivi

ROMA — Sono 947 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore dopo che erano stati 845 ieri mentre il giorno precedente erano stati superati i 642 casi giornalieri. Sono 9 i decessi in più rispetto ai 6 segnalati nelle 24 ore precedenti. Gli attualmente positivi oggi sono sono 16.678 (+664).

In calo i tamponi: 71mila, circa 6mila in meno di ieri. Questi i dati del bollettino odierno del ministero della Salute.

E' la quarta settimana che i contagi crescono e l'allerta è alta sui dati che arrivano dalle regioni che mostrano focolai di importazione con giovanissimi di rientro dalle vacanze all'estero.

Il dato di oggi sui nuovi malati di Covid nelle ultime 24 ore (+947) non si registrava dal 14 maggio scorso, quando erano stati 992 i nuovi positivi in un giorno. Il totale dei contagi dall'inizio dell'emergenza ha raggiunto quota 257.065. Sono complessivamente 35.427 i decessi (+9).

Le regioni più colpite sono Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (116), e solo due regioni, Basilicata e Valle d'Aosta, registrano zero contagi nelle 24 ore.

Prosegue il trend di aumento dei ricoveri di malati Covid: sono 919 nelle ultime 24 ore, ovvero 36 in più rispetto al giorno precedente. Mentre resta stabile il dato sulle terapie intensive, in tutto 69, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono aumentati di 627 unità (ora sono 15.690).