In Italia 845 nuovi casi, mai così tanti da Maggio

Non ci sono regioni senza nuovi casi di contagio ma sono stati eseguiti oltre 77mila tamponi in più rispetto a ieri. Altre sei vittime

ROMA — L'epidemia di coronavirus non molla l'Italia: prosegue l'impennata di contagi con 845 persone infettate nelle ultime 24 ore con un incremento di 203 in più rispetto ai 642 del giorno precedente. Sei i morti a fronte dei 7 registrati mercoledì per un totale di 35.418

decessi. In crescita anche i tamponi: 77mila, circa 6mila in più di ieri.

Il dato odierno dei nuovi contagiati da Covid (845) è il più alto dallo scorso 16 maggio, quando se ne registrarono 875.

Tornando ai dati di oggi sul contagio, nessuna regione italiana è esente da nuovi casi e quella che ne ha registrati di più è stato il Veneto (159), seguito dalla Lombardia (154), Lazio (115), Toscana (59), Campania (53), Emilia Romagna (52), Piemonte (52), Sicilia (37), Liguria (31), Sardegna (23), Bolzano (21), Umbria (17), Friuli Venezia Giulia (14), Marche (13), Calabria (10), Molise e Provincia autonoma di Trento (4), Basilicata (2), Valle d'Aosta (1).

I guariti sono 180 in più (204.686 il totale). Sono 16.014 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 654 persone, di questi 883 sono ricoverati con sintomi, 68 sono in terapia intensiva e 15.063 in isolamento domiciliare.