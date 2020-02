Coronavirus, i morti salgono a dieci

Nuovo aggiornamento del commissario Borrelli: i nuovi decessi si sono verificati in Lombardia, tutti e tre ultraottantenni. I contagiati salgono a 322

ROMA — Nell'arco del pomeriggio altre tre persone positive al coronavirus sono decedute, due uomini e una donna ultraottantenni e residenti in Lombardia. Lo ha ha annunciato il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli nel bollettino delle 18. Salgono così a dieci le vittime dell'epidemia anche se Borrelli ha sottolineato che, come per i casi precedenti, anche i pazienti deceduti oggi erano anziani e già debilitati anche da altre patologie. In salita anche il numero dei contagiati, 322, 39 in più rispetto al bollettino delle 12 di oggi.

Restano due i casi di contagio registrati in Toscana, un uomo di 49 anni di Pescia ricoverato in isolamento all'ospedale di Pistoia e un imprenditore di 63 anni fiorentino, anche lui in isolamento nell'ospedale di Ponte a Niccheri, a Bagno a Ripoli. Per entrambi è attesa la validazione ufficiale dell'Istituto superiore di sanità. In corso gli accertamenti per individuare tutte le persone che sono entrate in contatto con i due uomini: il 49 enne di Pescia, tornato da Codogno, epicentro dell'infezione, giovedì scorso, il mattino successivo è andato al lavoro nella sede della sua azienda a Massa e Cozzile mentre i due figli sono andati a scuola a Pescia, circostanza che ha inevitabilmente ampliato il numero di persone da mettere sotto sorveglianza. Il 63enne fiorentino è invece rientrato in Italia da Singapore il 6 Gennaio e nel suo caso è ancora in fase di ricostruzione la rete di contatti così come l'origine del contagio.

Per quanto riguarda la riguarda la distribuzione del contagio nelle regioni italiane, compresi i decessi, allo stato attuale la situazione è questa:

Lombardia 240

Veneto 43

Emilia Romagna 26

Piemonte 3

Lazio 3

Sicilia 3 (tutti membri della stessa comitiva proveniente dalla provincia di Bergamo)

Toscana 2

Liguria 1 (ad Alassio)

Trentino Alto Adige 1

Fino a questo momento in Italia sono stati effettuati 8.600 tamponi per il test del coronavirus.

"Dobbiamo ridimensionare questo grande allarme che è giusto ma va posto nei giusti termini - ha dichiarato Walter Ricciardi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - Su cento persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili in ambiente sanitario, 5 sono gravissime e di queste 3 muoiono. Peraltro tutte le persone che sono decedute in Italia avevano già gravi condizioni di salute".