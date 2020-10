Coronavirus, in Italia quasi 3000 nuovi positivi

E' il dato più alto dal 24 aprile, sono 27 le persone che hanno perso la vita, aumentano le persone ricoverate nei reparti Covid

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.844 nuovi casi di coronavirus (ieri erano stati 2499). I tamponi effettuati sono stati 118.932.

L'incremento odierno è il più alto dal 24 aprile, quando l'Italia era ancora in lockdown. Quel giorno se ne registrarono 3.021. C'è da sottolineare che oggi i tamponi vengono fatti in modo molto più capillare e rispetto alla prima fase dell'emergenza sanitaria vengono scoperti molti positivi asintomatici (per esempio oggi in Toscana i nuovi casi sono asintomatici per il 65%).

Con i 2844 nuovi casi in Italia i positivi salgono a 322.751.

Le persone positive al coronavirus e che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita sono state 27. (ieri erano state 23). Il totale dei deceduti è 35.968.

Le cinque regioni con più casi sono: Campania (401), Lombardia (393), Piemonte (279), Veneto (276) e Lazio (261). In Toscana sono 197. Le regioni con meno casi sono Valle d'Aosta e Molise, zero.

Le persone attualmente positive in Italia sono 55.566.

Nei reparti Covid degli ospedali sono ricoverati 3205 pazienti (ieri 3142), di cui 297 in terapia intensiva (ieri 294).