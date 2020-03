Covid-19, come cresce il contagio in Toscana

In dettaglio la progressione dell'epidemia in Toscana e nelle dieci province secondo i dati censiti dalla Protezione Civile Nazionale

ROMA — Secondo l'ultimo rilevamento della Regione Toscana, dall'inizio dell'emergenza Covid-19 a ieri, 17 Marzo, sul territorio regionale sono 1.053 le persone contagiate dal virus.

Vediamo l'andamento dell'epidemia secondo le tabelle elaborate da HT&T per ToscanaMedia Quinews con i dati inviati quotidianamente dalla Regione Toscana alla Protezione civile nazionale.

I dati, come detto, sono aggiornati a ieri sera, martedi 17 Marzo.

Nella prima tabella qui sotto l'andamento del contagio giorno per giorno in ITALIA, nella seconda il grafico con l'andamento nazionale dei guariti (linea verde) che si muove più velocemente di quello dei deceduti (linea rossa).

Qui sotto l'andamento dei nuovi casi positivi in tutta ITALIA

Nella prossima tabella l'andamento generale dei casi positivi in TOSCANA e in quella subito sotto l'andamento dei guariti (linea verde) sovrapposto a quello dei deceduti per il Covid-19 (linea rossa). Come si vede nella tabella, il ritmo di crescita dei morti negli ultimi giorni è superiore a quello dei guariti

Qui sotto il grafico con le variazioni giornaliere del numero di nuovi casi positivi in TOSCANA

Vediamo adesso le variazioni giornaliere del numero di nuovi casi positivi provincia per provincia

Editore/Autore del dataset: Dipartimento della Protezione Civile- Dati forniti dal Ministero della Salute - Elaborazione e gestione dati a cura del Dipartimento della Protezione Civile - licenza dei dati cc-by-4.0 creative commons