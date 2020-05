Covid, otto regioni italiane senza morti in 24 ore

I pazienti attualmente positivi sono scesi a 6.752, in calo di 2.377 nell'arco di un giorno. I decessi sono 161. I guariti 132.282

ROMA — L'epidemia di Covid-19 in Italia continua a mostrare di giorno in giorno un sensibile calo delle persone che attualmente sono positive al Coronavirus: oggi il bollettino della Protezione Civile nazionale ne segnala 62.752, cioè 2.377 in meno rispetto a ieri. In calo anche i nuovi casi di positività, 665 (ieri erano 813), concentrati in gran parte in Lombardia e Piemonte: il totale dei contagiati è di 227.364.

Sul fronte dei decessi, si registra lo stesso incremento di ieri con 161 nuovi casi di pazienti positivi morti (ieri erano 162): da segnalare che otto regioni non hanno registrato alcun decesso: si tratta di Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Il totale dei deceduti è, dunque, di 32.330.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 132.282, con un incremento di 2.881 persone rispetto a ieri.

Per quanto riguarda i ricoveri, è sempre in diminuzione il numero delle persone in ospedale. L'84 per cento degli attualmente positivi, 52.452 persone, infatti è in isolamento a casa senza sintomi o con sintomi lievi. Sono invece 676 i pazienti in cura nelle terapie intensive, con una decrescita di 40 pazienti rispetto a ieri e 9.624 quelle sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 367 pazienti rispetto a ieri.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Ecco di seguito il numero, regione per regione, delle persone contagiate e attualmente in cura. In neretto le regioni o le province autonome che hanno registrato un incremento rispetto a ieri:

- Lombardia 26.671

- Piemonte 9.151

- Emilia Romagna 5.098

- Veneto 3.532

- Toscana 2.117

- Liguria 2.178

- Lazio 3.786

- Marche 1.974

- Campania 1.442

- Puglia 1.902

- Prov. autonoma di Trento 126

- Sicilia 1.523

- Friuli Venezia Giulia 596

- Abruzzo 1.317

- Prov. autonoma di Bolzano 272

- Umbria 66

- Sardegna 331

- Valle d'Aosta 46

- Calabria 353

- Molise 198

- Basilicata 73

