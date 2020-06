Covid altalenante in Italia, scendono i nuovi casi

Genova, mezzi sul nuovo viadotto: al lavoro per la base della pavimentazione

Rispetto a 24 ore fa sono stati registrati 250 nuovi contagiati, 157 dei quali in Lombardia. I nuovi deceduti sono 47 e i pazienti malati sono 21.543

ROMA — Nelle ultime 24 ore è tornato a calare in modo significativo il numero dei nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Lo certifica il bollettino serale della Protezione Civile che segnala 251 nuovi casi di positività per un totale di 238.011. Da segnalare che la Regione Abruzzo e la Regione Sicilia hanno ricalcolato i dati sottraendo rispettivamente 2 errati positivi e 397 unità dai casi totali.

Il numero totale di attualmente positivi è di 21.543, con una decrescita di 1.558 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 161 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 7 pazienti rispetto a ieri, 2.632 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 235 pazienti rispetto a ieri, mentre 18.750 persone, pari all’87% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Tornano quindi a calare, dopo il lieve incremento di ieri (+5), i ricoverati in terapia intensiva.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

Rispetto a ieri i deceduti sono 47 e portano il totale a 34.561.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 181.907, con un incremento di 1.363 persone rispetto a ieri.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Questa la situazione degli attualmente positivi regione per regione.

- Lombardia 14.045 (in calo)

- Piemonte 2.178 (in calo)

- Emilia-Romagna 1.219 (in calo)

- Veneto 582 (in calo)

- Toscana 423 (in calo)

- Liguria 249 (+3)

- Lazio 988 (in calo)

- Marche 560 (in calo)

- Campania 125 (in calo)

- Puglia 255 (in calo)

- Provincia autonoma di Trento 56 (in calo)

- Sicilia 150 (in calo)

- Friuli Venezia Giulia 85 (in calo)

- Abruzzo 407 (in calo)

- Provincia autonoma di Bolzano 75 (in calo)

- Umbria 17 (+1)

- Sardegna 30 (in calo)

- Valle D’Aosta 4 (in calo)

- Calabria 34 (in calo)

- Molise 53 (in calo)

- Basilicata 8 (in calo)

Dati ProCiv

Elaborazione HTeT su dati ProCiv