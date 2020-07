Covid, lieve frenata, 255 nuovi casi in Italia

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Nelle ultime 24 leggera diminuzione dei nuovi positivi, 5 nuovi decessi. Ma la ripresa del virus in Francia, Germania, Spagna e Romania fa paura

ROMA — Di nuovo una leggera diminuzione dei nuovi casi di positività al Covid-19 in Italia ma l'attenzione resta sempre molto alta, soprattutto per la situazione che, a livello globale, non accenna a migliorare, anzi: l'Oms proprio oggi ha spiegato che la pandemia viaggia al ritmo di un milione di contagi a settimana. In Europa, preoccupa la ripresa dell'offensiva del virus in Francia, in Spagna (in particolare in Catalogna), in Germania e in Romania (dove in un giorno solo sono stati oltre 1.200 i nuovi casi individuati).

Oggi in Italia, secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute, i nuovi positivi sono stati 255 (20 in meno rispetto a ieri) per un ammontare complessivo di 246.118 contagi dall'inizio dell'epidemia. Nel nostro Paese sono attualmente positive 12.565 persone (123 in più).

I ricoverati con sintomi in ospedale sono 735 (4 in più da ieri). Risalgono di 3 i pazienti in terapia intensiva che oggi sono 44. In isolamento domiciliare ci sono 11.786 persone (116 in più).

I deceduti totali sono 35.107 cioè 5 in più rispetto a ieri (stesso incremento di ieri), mentre i i dimessi e guariti sono in tutto 198.446, (126 in più).

Anche oggi le regioni in cui l'incremento è stato maggiore sono state la Lombardia (74 casi), l'Emilia-Romagna (61 casi), il Veneto e il Lazio (19 casi entrambi). In Toscana sono stati 15 i nuovi positivi mentre Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta e Basilicata non hanno registrato nuovi casi positivi.