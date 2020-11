Covid in Italia, attualmente positivi in calo, 9.000 in meno

E' la prima volta che si registra una diminuzione dall'inizio della seconda ondata. Le vittime italiane superano quota 50mila, 630 solo oggi

ROMA — Le persone infettate dal Sars-Cov2 in Italia diminuiscono in un giorno in maniera repentina: sono ben 9.098 in meno gli attualmente positivi rispetto a ieri, quando erano 805.947, oggi sono 769.849. E' la prima volta che accade dall'inizio della seconda ondata di coronavirus. Un dato che tiene conto delle persone dimesse o guarite, dei deceduti e della diminuzione dei nuovi contagi registrata negli ultimi giorni.

Scendono ancora anche i nuovi casi di contagio: 22.930 quelli registrati nel bollettino odierno del ministero della Salute e raggiungono quota 1.432.795 le persone contagiate in totale da inizio emergenza sanitaria, quindi da Febbraio ad oggi.

Da ieri sono stati registrati altri 630 morti che portano il totale a 50.453 dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia. Mentre i tamponi effettuati tra ieri e oggi sono stati 148.945, circa 40mila meno di ieri.

Per quanto riguarda le persone ricoverate negli ospedali, si registra l'aumento di 9 ricoveri in terapia intensiva che raggiungono un totale di 3.810 pazienti ricoverati. I guariti dall'infezione in un giorno sono stati

Le regioni dove sono stati accertati più casi di Sars-Cov2 nelle ultime 24 ore sono Lombardia con 5.289 nuovi casi, in Veneto 2.540 e in Emilia Romagna 2.347, Lazio 2.341 e Campania 2.158. In Toscana oggi sono stati 1.323.