Il Covid non molla l'Italia, 346 nuovi casi

Stati Generali, von der Leyen parla in italiano: «Grazie Italia, l'Europa s'è desta»

Restano sempre in Lombardia maggior numeri dei casi riscontrati in Italia, sui 346 nuovi casi 210 sono stati riscontrati nella regione del nord

ROMA — In Italia sono 236.651 i contagiati dal Covid dall'inizio dell'epidemia. Rispetto a ieri, i casi positivi sono aumentati di 346 nuovi pazienti (ieri erano 393). Del totale, il 60% per cento, cioè 210, è in Lombardia, che continua a essere la Regione più colpita.

Le persone positive al momento sono 27.485, con una decrescita di 1.512 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 220 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 7 pazienti rispetto a ieri, 3.747 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 146 pazienti rispetto a ieri, 23.518 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

I deceduti, rispetto a ieri, sono 55 (ieri erano 56) e portano il totale a 34.301.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 174.865, con un incremento di 1.780 persone rispetto a ieri.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Nel dettaglio, questi sono i casi attualmente positivi nelle singole regioni:

- Lombardia 16.785 (in calo)

- Piemonte 2.820 (in calo)

- Emilia-Romagna 1.727 (in calo)

- Veneto 778 (in calo)

- Toscana 502 (in calo)

- Liguria 244 (in calo)

- Lazio 1.357 (in calo)

- Marche 667 (in calo)

- Campania 337 (in calo)

- Puglia 422 (in calo)

- Prov. autonoma di Trento 70 (+2)

- Sicilia 842 (+1)

- Friuli Venezia Giulia 105 (in calo)

- Abruzzo 509 (in calo)

- Prov. autonoma di Bolzano 95 (in calo)

- Umbria 21 (in calo)

- Sardegna 34 (in calo)

- Valle d'Aosta 7 (in calo)

- Calabria 45 (in calo)

- Molise 97 (in calo)

- Basilicata 11 (stabile)

Dati ProCiv

Elaborazione HTeT su dati ProCiv