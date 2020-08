Covid ancora in aumento, 523 nuovi casi in Italia

Ulteriore crescita dei nuovi pazienti infettati in 24 ore. Solo la Val d'Aosta non registra nuovi casi mentre il Veneto corre. I morti in più sono 6

ROMA — In Italia la curva epidemica continua a crescere e i nuovi casi di persone infettate dal Covid continuano a crescere: sono infatti 523 (42 in più di ieri, quando erano stati 481) i nuovi contagiati registrati dal Ministero della Salute sulla base dei dati inviati dalle Regioni, per un totale di 252.235 contagiati dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Brusca risalita delle persone attualmente malate che sono 14.081, cioè 290 in più. E salgono ancora i ricoverati con sintomi (786, 7 in più) e in terapia intensiva (55, 2 in più).

I nuovi decessi sono stati 6 (in tutto sono 35.231 da quando è iniziata l'epidemia), mentre i guariti salgono a 202.923 (226 in più).

Rispetto a ieri la Lombardia vede scendere i nuovi casi: 74 (ieri erano 102), mentre il Veneto ne totalizza di più (84). Seguono la Liguria (63), la Sicilia (42), l'Emilia-Romagna (37), il Lazio (36), la Campania (27), il Piemonte (26), la Toscana (28), la Sardegna (17), l'Abruzzo (16), la Puglia (16), il Friuli Venezia Giulia (15), la Calabria (12), le Marche (11), l'Umbria (7), il Molise (6), la Provincia Autonoma di Bolzano (3), la Provincia Autonoma di Trento (2), la Basilicata (1), la Val d'Aosta (0).