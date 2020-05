Covid, decessi ai minimi in Italia

Genova, in chiesa come in curva: il parroco invita i fedeli con gli slogan dei rossoblu, «Lunedì si torna a messa»

Sono stati 153 i nuovi decessi sul territorio nazionale, 89 in meno rispetto a ieri. Risalgono i nuovi casi di positività al virus 875 tra ieri e oggi

ROMA — Se da un lato sono tornati a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia, 875 contro i 789 di ieri, per un totale di 224.760 persone colpite dal virus dall'inizio dell'epidemia, dall'altro si registra un calo dei decessi, 153 oggi contro i 242 di ieri. Così pochi decessi non si registravo dal 9 marzo. Il totale dei decessi per Covid-19 è arrivato 31.763. E' quanto emerge dal bollettino odierno della Protezione Civile.

Nello specifico dei nuovi casi positivi, ne sono stati riscontrati 875 in più per un totale di contagiati di 224.760. In calo gli attualmente positivi: 1.883 in meno in 24 ore per un totale di 70.187

Per quanto riguarda i decessi, l'incremento nell'arco di 24 ore è stato pari a 153. Il totale dei morti è di 31.763. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 122.810, ma sono circa la metà rispetto a ieri, 2.605 a fronte dei 4917 di ieri.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

I ricoveri diminuiscono ma non quanto ieri. Tra gli attualmente positivi, 775 sono infatti in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 33 pazienti rispetto a ieri, mentre 10.400 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 392 pazienti rispetto a ieri. Sono 59.012 le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, pari all’84% degli attualmente positivi,

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Questa la situazione aggiornata degli attualmente positivi regione per regione:

- Lombardia 27.679

- Piemonte 10.702

- Emilia-Romagna 5.852

- Veneto 4.162

- Lazio 4.022

- Toscana 2.943

- Liguria 2.533

- Marche 2.657

- Puglia 2.104

- Sicilia 1.659

- Campania 1.710

- Abruzzo 1.423

- Friuli Venezia Giulia 680

- Calabria 474

- Sardegna 415

- Prov. autonoma di Bolzano 343

- Prov. autonoma di Trento 345

- Molise 215

- Basilicata 113

- Umbria 81

- Valle d'Aosta 75

Elaborazione HTeT su dati ProCiv