In Italia 192.994 contagi, malati ancora in calo

Continua a diminuire anche il numero delle persone ricoverate, oltre mille in meno in un giorno. Ancora 420 decessi mentre i guariti in più sono 2.922

ROMA — Il numero delle persone che attualmente sono malate di Covid-19 in Italia continua a diminuire: oggi sono 106.527, cioè 321 in meno rispetto a ieri. Lo spiega l'ultimo bollettino della protezione civile nazionale sull'epidemia di coronavirus in Italia che aggiorna anche il numero delle persone che, dall'inizio dell'epidemia, hanno contratto il virus: i contagiati totali, che assommano gli attualmente positivi, i guariti e i deceduti, sono 192.994, 3.021 in più rispetto a ieri.

Si mantiene ancora molto alto il numero delle guarigioni registrate in un giorno: il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 60.498, con un incremento di 2.922 persone rispetto a ieri.

Purtroppo ancora alto il numero dei morti che da ieri sono 420 in più: con il nuovo aggiornamento il totale dei decessi sale quindi a 25.969.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Non si interrompe anche la diminuzione del numero di pazienti in cura in ospedale. I ricoverati in terapia intensiva negli ospedali italiani sono infatti al momento 2.173, 94 in meno rispetto a ieri. In 22.068 sono invece ricoverati con sintomi, con un calo di 803 pazienti rispetto a ieri. Aumenta, invece, il totale di quelli che sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi: sono 82.286, pari al 77 per cento degli attualmente positivi.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

La regione con il maggior numero di pazienti attualmente positivi al coronavirus resta la Lombardia, seguita ancora da Emilia Romagna e Piemonte. Vediamo la situazione delle persone che oggi risultano malate regione per regione:

- Lombardia 34.368

- Emilia Romagna 12.509

- Piemonte 15.391

- Veneto 9.679

- Toscana 6.133

- Liguria 3.437

- Marche 3.273

- Lazio 4.492

- Campania 2.943

- Provincia autonoma di Trento 1.827

- Puglia 2.933

- Friuli Venezia Giulia 1.320

- Sicilia 2.320

- Abruzzo 2.079

- Provincia autonoma di Bolzano 1.093

- Umbria 322

- Sardegna 804

- Calabria 821

- Valle d'Aosta 354

- Basilicata 229

- Molise 200

Dati ProCiv

Elaborazione HTeT su dati ProCiv