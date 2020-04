Covid, in Italia nuovi decessi dimezzati in 24 ore

I malati però tornano ad aumentare di 256 dopo sette giorni consecutivi di calo. Per la prima volta da metà marzo i morti in un giorno sotto quota 300

ROMA — Per la prima volta da fine marzo si registra in Italia un netto calo delle persone positive al coronavirus decedute in Italia: in ventiquattro ore sono state 260 a fronte dei 415 di ieri. Era da metà marzo che il numero dei decessi non scendeva sotto la soglia dei 300. In tutto sono 26.644.

Dopo sette giorni consecutivi di calo, però, tornano ad aumentare le persone attualmente positive al Covid-19: da ieri se ne registrano 256 in più, per un ammontare totale di 106.103. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 197.675, con un incremento rispetto a ieri di 2.324 nuovi casi.

In diminuzione, ancora, i ricoveri negli ospedali italiani: tra gli attualmente positivi 2.009 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 21.372, con un decremento di 161 pazienti rispetto a ieri, mentre sono 82.722 le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, il 78 per cento del totale.

Rallentano, rispetto ai giorni scorsi, le nuove guarigioni: da ieri se ne contano 1.808 in più, per un ammontare complessivo 64.928 persone tra dimessi e guariti.

Guardando alla situazione degli attualmente positivi nelle singole regioni, questa è la situazione:

- Lombardia 35.166

- Piemonte 15.519

- Emilia Romagna 12.341

- Veneto 9.138

- Toscana 6.069

- Liguria 3.480

- Lazio 4.573

- Marche 3.308

- Campania 2.924

- Puglia 2.937

- Provincia autonoma di Trento 1.682

- Sicilia 2.107

- Friuli Venezia Giulia 1.248

- Abruzzo 2.068

- Provincia autonoma di Bolzano 994

- Umbria 296

- Sardegna 783

- Valle d'Aosta 254

- Calabria 797 in Calabria,

- Basilicata 219

- Molise 200