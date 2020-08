Covid in Italia, 259 nuovi positivi, altri 4 morti

Nelle ultime 24 ore scendono i nuovi contagi ma aumentano le persone attualmente malate di Covid e i ricoveri in ospedale con sintomi della malattia

ROMA — Scende di nuovo il numero di nuovi casi di Covid-19 identificati in Italia nelle ultime 24 ore. Dai 463 di ieri si è scesi oggi a 259, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 250.825 persone che hanno contratto l'infezione. Aumentano però le nuove vittime, oggi sono 4 contro le 2 di ieri, così come gli attualmente positivi (105 in più rispetto a domenica) e i ricoveri in ospedale con sintomi (776, 16 in più in 24 ore). Le persone in condizioni così gravi da richiedere la terapia intensiva sono 46, una in più rispetto a ieri.

Da segnalare che nelle ultime 24 ore è molto diminuito il numero di tamponi effettuati, 26.432 in tutto, undicimila in meno rispetto a sabato, dato che ovviamente pesa molto sule nuove diagnosi.

Oggi sono solo tre le regioni senza nuovi casi: Basilicata, Molise e Friuli Venezia Giulia.

Quattro quelle che ne hanno registrati più di 30 in un giorno: Emilia Romagna (39), Lazio (38), Sicilia (32), e Lombardia (31).

Seguono: Puglia (26), Piemonte e Veneto (20 casi ciascuna), Campania (14), Toscana (8), Abruzzo 87), Umb ria (5), Sardegna, Calabria e Marche (2 casi ciascuna), Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano (un caso ciascuna).