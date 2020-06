Covid, in Italia quadro positivo ma in alcune regioni contagi in aumento

Fra queste c'è anche la Toscana. Diffuso il rapporto del Ministero per il periodo 8-14 Giugno. Lazio unica regione con indice Rt superiore a 1

ROMA — Il quadro generale della trasmissione del SarsCovd2 in Italia resta complessivamente positivo ma ci sono con alcuni segnali di allerta che richiedono un rispetto rigoroso delle misure di sicurezza come il lavaggio delle mani, le mascherine, la distanza di sicurezza interperaonale. A dirlo è il nuovo rapporto sull'evoluzione dell'epidemia di Covid nelle varie regioni elaborato dal Ministero della salute e dall'Istituto superiore di sanità per il periodo compreso fra l'8 e il 14 Giugno, quello successivo alla terza tornata di riaperture delle attività economiche avvenuta il 3 giugno scorso.

PUNTI CHIAVE

Per i tempi che intercorrono tra l’esposizione al coronavirus, lo sviluppo di sintomi e la diagnosi, verosimilmente molti dei casi notificati in questa settimana hanno contratto l’infezione tra il 18 maggio e il 1 giugno 2020. Alcuni dei casi identificati tramite screening sierologico sul sangue, tuttavia, potrebbero riferirsi a periodi precedenti.

L'Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 6 persone infettate ogni 100.000 abitanti. Tuttavia, a livello nazionale, si osserva un lieve aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati rispetto alla settimana di monitoraggio precedente, riscontrato in entrambi i flussi di sorveglianza coordinati dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.

Non ci sono però segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali.

In alcune realtà regionali, come la Lombardia, continua ad essere segnalato un numero di nuovi casi elevato, a conferma che in alcune parti del Paese la circolazione di SarsCov2 è ancora rilevante.

In tutta la Penisola sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio corrente, con casi in aumento rispetto alla precedente settimana in diverse regioni e fra queste c'è anche la Toscana (vedi qui sotto l'articolo collegato).

Si conferma un indice di trasmissibilità Rt inferiore a 1 a livello nazionale e in tutte le regioni con l'unica eccezione del Lazio, che ha Rt pari 1,12 a seguito dei casi individuati nell'istituto di ricovero San Raffaele Pisana.

In Toscana l'indice Rt nella settimana in esame è stato pari a 0,74, in aumento rispetto alla settimana precedente (0,68).

"Sebbene tale riscontro possa essere in parte da attribuire all'intensa attività di screening e indagine dei casi, con identificazione e monitoraggio dei contatti stretti - dichiara il Ministero - questi segnali non devono essere sottovalutati in quanto evidenziano come l’epidemia in Italia di Covid-19 non sia conclusa e come la situazione epidemiologica sia estremamente fluida. È essenziale mantenere elevata l'attenzione e continuare a rafforzare le attività di test e tracciamento in modo da identificare precocemente tutti i potenziali focolai di trasmissione e continuare a controllare l’epidemia. È anche fondamentale mantenere elevata la consapevolezza della popolazione generale sulla fluidità della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale e il distanziamento fisico".

Qui sotto i link per visionare il testo integrale dei rapporti regionali: