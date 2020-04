Covid, in un giorno i nuovi casi raddoppiano in Italia

Il numero dei guariti nell'arco di 24 ore però si mantiene oltre la soglia dei duemila. In ulteriore calo le vittime, 93 in meno rispetto a ieri

ROMA — Il primo bollettino senza conferenza stampa della protezione civile mostra una nuova impennata di casi positivi riscontrati in un giorno in Italia: 809, più del doppio rispetto ai 355 di ieri che avevano fatto segnare il calo più drastico di nuovi tamponi positive delle ultime settimane. In tutto le persone attualmente positive sono 107.771. Il totale dei contagiati (attualmente malati, deceduti e guariti) è di 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491 nuovi casi.

Continua a mantenersi molto alto il numero delle guarigioni che sono state 2.200 nelle ultime ventiquattro ore (ieri erano state 2.500), per un ammontare complessivo di 44.927.

I decessi continuano a calare, pur mantenendosi sempre in numero molto elevato: oggi sono stati 482 (ieri erano stati 575). Su questo fronte, il numero totale dei decessi è di 23.227.

Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva: in cura ci sono 2.733 persone con una decrescita di 79 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 25.007, con un decremento di 779 pazienti rispetto a ieri mentre 80.031 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Questa la situazione regione per regione: 34.195 in Lombardia, 13.584 in Emilia-Romagna, 14.223 in Piemonte, 10.444 in Veneto, 6.470 in Toscana, 3.412 in Liguria, 3.172 nelle Marche, 4.282 nel Lazio, 3.045 in Campania, 1.985 nella Provincia autonoma di Trento, 2.694 in Puglia, 1.403 in Friuli Venezia Giulia, 2.171 in Sicilia, 1.971 in Abruzzo, 1.556 nella Provincia autonoma di Bolzano, 431in Umbria, 881 in Sardegna, 832 in Calabria, 549 in Valle d’Aosta, 262 in Basilicata e 209 in Molise.