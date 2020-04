In Italia 102.253 positivi, 335 ricoverati in meno

Quasi duemila i nuovi tamponi positivi rispetto a ieri. I decessi dono 431, il dato più basso da due settimane. Le guarigioni totali sono 34.211

ROMA — Sono 102.253 le persone attualmente positive al coronavirus in Italia mentre il numero complessivo dei contagiati dall'inizio dell'epidemia, comprensivo di attualmente positivi, guariti e deceduti, sono 156.363. L'aumento di tamponi positivi da ieri è di 1.984.

Per quanto riguarda i decessi, il numero resta sempre drammaticamente alto, pari a 431. Tuttavia, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa quotidiana della protezione civile, si tratta anche del dato più basso registrato da due settimane a questa parte. Il totale dei decessi sale dunque a 19.899.

I guariti sono 34.211. Rispetto a ieri si sono aggiunte 1.677 guarigioni.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

Continua poi il calo delle persone ricoverate. Quelle che si trovano in terapia intensiva sono 3.343, 38 in meno rispetto a ieri. Il calo più sensibile, oggi, si è registrato tra i pazienti ricoverati nei reparti Covid: 27.847, cioè 297 in meno. Le persone in isolamento domiciliare, di conseguenza, aumentano: sono 71.063, cioè il 69 per cento degli attualmente positivi.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

Questo il dettaglio dei casi attualmente positivi regione per regione: 31.265 in Lombardia, 13.672 in Emilia-Romagna, 12.505 in Piemonte, 10.729 in Veneto, 6.162 in Toscana, 3.817 nel Lazio, 3.333 in Liguria, 3.114 nelle Marche, 3.057 in Campania, 2.452 in Puglia, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.030 in Sicilia, 1.742 in Abruzzo, 1.326 in Friuli Venezia Giulia, 1.515 nella Provincia autonoma di Bolzano, 903 in Sardegna, 795 in Calabria, 687 in Umbria, 588 in Valle d’Aosta, 277 in Basilicata e 202 in Molise.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Dati ProCiv