In Italia 26.323 nuovi casi, i morti sono 686

Numeri in calo nelle ultime 24 ore. Rapporto tra positivi e test sceso all’11,65%. Continuano a diminuire i ricoveri in intensiva e nei reparti Covid

ROMA — Con 225.940 tamponi eseguiti in 24 ore (ieri erano 222.803) i nuovi casi di positività in Italia sono 26.323, calo rispetto ai 28.352 di ieri. Resta sempre molto alto, ma in calo rispetto a 24 ore fa, il numero dei decessi: oggi sono 686 in più (ieri erano 827).

Sono quindi 1.564.532 i casi totali in Italia da iniziò epidemia. I decessi sono 54.363, i guariti 720.861 (24.214 in più da ieri), mentre gli attualmente positivi sono 789.308 (1.415 in più).

Continuano a destare speranza i numeri che arrivano sul fronte dei ricoveri: calano per il terzo giorno consecutivo quelli in terapia intensiva, 20 in meno da ieri per un totale di 3.762, mentre per il quinto giorno consecutivo scendono quelli nei reparti Covid, passati a 33.299, cioè 385 in meno.

Sul fronte delle regioni, quelle con il maggior numero di nuovi casi positivi sono la Lombardia (+4615), il Veneto (+3498), la Campania (+2729) e l’Emilia-Romagna (+2172). La Toscana oggi ha registrato 1.196 nuovi casi di Covid.