Covid, in Italia 99 nuovi decessi, l'incremento più basso dall'11 Marzo

Erano due mesi che il numero dei pazienti deceduti in 24 ore non scendeva sotto i cento. Le persone attualmente positive e in cura sono 66.553

ROMA — Dopo il minimo toccato ieri dai nuovi casi positivi, nel primo giorno di riaperture più consistenti dopo due mesi di restrizioni anche il numero dei decessi torna ai livelli precedenti alla fase acuta dell'emergenza sanitaria: oggi il bollettino della protezione civile ne segnala 99, 46 in meno rispetto a ieri, dunque sotto la soglia del centinaio. In alcune regioni non se ne è verificato neanche uno (in Toscana sono stati 5). Il totale dei deceduti sono 32.007.

Per quanto riguarda i contagiati, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 225.886, con un incremento rispetto a ieri di 451 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 66.553, con una diminuzione di 1.798 pazienti rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la pressione sui reparti ospedalieri, continua la diminuzione dei ricoverati: tra gli attualmente positivi, 749 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 13 pazienti rispetto a ieri, 10.207 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 104 pazienti rispetto a ieri, mentre 55.597 persone, cioè l’84 per cento degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 127.326, con un incremento di 2.150 persone rispetto a ieri.

Questa la situazione degli attualmente positivi in ciascuna regione italiana:

- Lombardia 27.073

- Piemonte 9.874

- Emilia Romagna 5.525

- Veneto 4.004

- Toscana 2.573

- Liguria 2.339

- Lazio 3.826

- Marche 2.315

- Campania 1.673

- Puglia 1.995

- Prov. Autonoma di Trento 248

- Sicilia 1.539

- Friuli Venezia Giulia 621

- Abruzzo 1.413

- Provincia autonoma di Bolzano 307

- Umbria 77

- Sardegna 380

- Valle d'Aosta 60

- Calabria 401

- Molise 217

- Basilicata 93