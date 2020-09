Covid in Italia, nuovi contagi ancora in calo

In 24 ore 978 nuovi casi di positività. Aumentano i tamponi effettuati. In crescita i ricoveri sia nei reparti ordinari che in intensiva, 8 decessi

ROMA — Per il secondo giorno consecutivo diminuiscono i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Italia: sono 978 (18 in meno da ieri) a fronte di oltre 22.000 tamponi in più effettuati a livello nazionale. Il nuovo incremento di contagiati porta quindi a 270.189 i casi totali in Italia e a 26.754 gli attualmente positivi (676 in più).

Da segnalare che, rispetto a ieri, crescono i pazienti ricoverati sia nei reparti ordinari (1.380, 92 in più) sia in quelli di terapia intensiva che torna sopra quota cento (107, 13 in più). In isolamento domiciliare ci sono 26.754.

In crescita anche il numero delle vittime che nelle ultime 24 ore sono state 8 in più per un totale di 35.491 da inizio epidemia. I guariti invece sono 207.944, cioè 291 in più.

Tra le regioni, è di nuovo la Lombardia a segnare il maggior incremento di casi (242 in più da ieri), seguita da Lazio (125) e Campania (102). Unica regione di nuovo a zero nuovi contagi la Valle d'Aosta. In Toscana oggi i nuovi casi sono stati 40.