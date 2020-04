Malati ancora in calo in Italia, record di guariti

Per il secondo giorno consecutivo è diminuito il numero degli attualmente positivi al Covid: 528 in meno in 24 ore. Le guarigioni oltre quota 50.000

ROMA — Cala per il secondo giorno di fila il totale delle persone che attualmente sono positive al coronavirus in Italia. Oggi la protezione civile nazionale registra un calo ancora più consistente rispetto a quello di ieri: in ventiquattro ore la diminuzione è stata di 528 persone (ieri erano state 20). Attualmente positivi al coronavirus sono, dunque, 107.709 italiani.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus (comprensivo di attualmente positivi, deceduti e guariti) è 183.957, con un incremento rispetto a ieri di 2.729 nuovi casi.

Un segnale positivo arriva anche dalle guarigioni che, in un solo giorno, sono state 2.723, un numero mai raggiunto nell'arco di ventiquattro ore. Il totale dei guariti è quindi di 51.600.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Resta, tuttavia, ancora alto il numero dei deceduti che in un giorno sono stati 534. L'ammontare complessivo delle persone risultate positive al coronavirus decedute dall'inizio dell'emergenza è dunque di 24.648.

Continuano inoltre a calare le persone ricoverate negli ospedali italiani. Tra i pazienti attualmente positivi, infatti, 2.471 sono in cura nelle terapie intensive, con una diminuzione di 102 rispetto a ieri. Sono 24.134 le persone ricoverate con sintomi e in questo caso il decremento è di 772 pazienti rispetto a ieri. La maggior parte delle persone che al momento sono positive al virus, il 75 per cento del totale, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi: si tratta di 81.104 persone.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

Questa la situazione del contagio regione per regione:

- Lombardia 33.978

- Emilia Romagna 13.244

- Piemonte 14.811

- Veneto 10.077

- Toscana 6.622

- Liguria 3.463

- Marche 3.218

- Lazio 4.402

- Campania 2.946

- Provincia autonoma di Trento 1.909

- Puglia 2.812

- Friuli Venezia Giulia 1.322

- Sicilia 2.259

- Abruzzo 2.067

- Provincia autonoma di Bolzano 1.536

- Umbria 407

- Sardegna 837

- Calabria 819

- Valle d'Aosta 522

- Basilicata 245

- Molise 213

Dati ProCiv