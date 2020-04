In Toscana meno di 100 nuovi positivi in un giorno

In 24 ore sono stati registrati solo 96 nuovi contagiati dal Covid a fronte di quasi quattromila tamponi analizzati. In calo anche le nuove vittime

FIRENZE — In Toscana sono 8.603 i casi di positività al coronavirus, 96 in più rispetto a ieri: finalmente i nuovi contagiati in 24 ore sono meno di cento. Fra questi però c'è un altro adolescente, un ragazzo di 16 anni di Grosseto.

Un calo che oltretutto è stato registrato in un giorno in cui sono stati eseguiti 4.068 tamponi e ne sono stati analizzati 3.903, per un totale di 109.925 test.

Anche i decessi registrati in un giorno sono inferiori rispetto alla media: 12 uomini e 7 donne con un’età media di quasi 86 anni, 19 in tutto.

Di seguito i casi di positività sul territorio con le variazioni rispetto a ieri. Ricordiamo che questi dati si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

Asl Toscana Centro - 2.704 i casi complessivi ad oggi a Firenze (51 in più rispetto a ieri), 473 a Prato (1 in più), 575 a Pistoia (7 in più),

Asl Toscana Nordo Ovest - 956 a Massa Carrara (7 in più), 1.215 a Lucca (2 in più), 811 a Pisa (7 in più), 492 a Livorno (1 in più),

Asl Toscana sud est - 580 ad Arezzo (13 in più), 411 a Siena (4 in più), 386 a Grosseto (3 in più). 59 in più quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl centro, 17 nella nord ovest, 20 nella sud est.

Continuano ad aumentare le persone infettate dal virus e in isolamento a casa, 5.618 in tutto, 82 in più rispetto a ieri.

In diminuzione invece le persone in isolamento perché entrate in contatto con i positivi, 17.906 in tutto, 283 in meno rispetto a ieri.

Si riducono ulteriormente anche le persone ricoverate nei posti letto Covid degli ospedali: 1.004 in tutto, 171 in terapia intensiva (-11 rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite salgono a 1.295, più 23 in 24 ore: 642 sono asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 653 sono state dichiarate guarite a tutti gli effetti con doppio tampone negativo.

Per quello che riguarda le 19 nuove vittime, questa la ripartizione per province:

- 8 Firenze, 1 Prato, 2 Massa, 2 Lucca, 2 Pisa, 3 Arezzo ed 1 Siena.

Complessivamente quindi sono 686 i deceduti dall’inizio dell’epidemia. cosi ripartit nelle province:

- 193 a Firenze

- 36 a Prato,

- 71 a Pistoia,

- 110 a Massa,

- 99 a Lucca,

- 65 a Pisa,

- 39 a Livorno,

- 27 ad Arezzo,

- 25 a Siena,

- 14 a Grosseto,

Sette persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 18,4 ogni centomila residenti contro 40 ogni centomila abitanti della media italiana.