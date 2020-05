Covid, in Italia i ricoverati in intensiva sono meno di 1000

E' il livello più basso di ricoverati da inizio marzo. In 24 ore 836 malati in meno e 179 morti. La regione con più positivi resta la Lombardia

ROMA — Il dato più significativo sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia arriva oggi dalle terapie intensive degli ospedali italiani che vedono, nel complesso, scendere sotto la soglia del migliaio i pazienti ricoverati, anche se solo di 1 unità: sono infatti 999 i degenti nelle intensive, in calo di 28 pazienti rispetto a ieri mentre sono 13.539 (79 in meno) i pazienti ricoverati con sintomi.

Guardando alle persone che attualmente sono malate di Covid-19, sono in tutto 82.488, in calo di 836 rispetto a 24 ore fa. Restano sotto i mille, come ieri, anche i nuovi casi di contagio: 744 per un ammontare complessivo di 219.814. Il numero totale di attualmente positivi è di 82.488, con una decrescita di 836 assistiti rispetto a ieri.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi ci sono 67.950 persone, pari all'82 per cento del totale dei malati attuali.

Guardando ai decessi, il totale oggi sale a 30.739 per effetto dei nuovi 179 morti in più registrati dall'ultimo aggiornamento.

I guariti invece salgono a 106.587, con un incremento di 1.401 persone rispetto a ieri.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Tra le regioni, quella con il maggior numero di casi resta sempre la Lombardia. Vediamo il dettaglio:

- Lombardia 30.411

- Piemonte 13.338

- Emilia-Romagna 7.040

- Veneto 5.460

- Toscana 4.073

- Lazio 4.294

- Marche 3.227

- Liguria 2.844

- Puglia 2.544

- Sicilia 2.062

- Campania 1.909

- Abruzzo 1.609

- Friuli Venezia Giulia 830

- Prov. autonoma di Trento 735

- Calabria 568

- Sardegna 511

- Prov. autonoma di Bolzano 447

- Molise 229

- Basilicata 142

- Umbria 108

- Valle d'Aosta 107

Dati ProCiv

Elaborazione HTeT su dati ProCiv