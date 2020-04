Malati 107.699 italiani, 2.943 guariti in più

Continua a diminuire il numero dei positivi e dei ricoverati in ospedale. In calo, ma ancora elevato, anche il numero dei morti: 437 in un giorno

ROMA — Non si interrompe la frenata dell'epidemia di Covid in Italia che, per il terzo giorno di fila, vede diminuire il numero dei malati che in tutto sono 107.699: 10 in meno rispetto a ieri. Il calo, dunque, prosegue anche se più lentamente rispetto a ventiquattro ore fa quando i malati in meno sono stati oltre 500.

Per quanto riguarda i contagiati dall'inizio dell'epidemia (attualmente positivi, guariti e deceduti), il totale sale a 187.327, con un aumento di 3.370 rispetto a ieri.

Aumenta di giorno in giorno anche il numero di guariti nell'arco delle ventiquattro ore: oggi sono 2.943. In tutto, quindi, sono 54.543 le persone uscite dalla malattia in Italia.

Resta ancora alto il numero dei morti: sono 437 e portano il totale a 25.085.

Segnali positivi arrivano dai ricoveri in ospedale che continuano a diminuire: tra gli attualmente positivi 2.384 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 87 pazienti rispetto a ieri, mentre 23.805 pazienti sono ricoverati con sintomi, meno 329 rispetto a ieri. Il 76 per cento dei malati, 81.510 persone, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Vediamo la situazione dei casi attualmente positivi regione per regione:

- Lombardia 34.242

- Emilia Romagna 13.084

- Piemonte 15.122

- Veneto 9.991

- Toscana 6.167

- Liguria 3.476

- Marche 3.230

- Lazio 4.463

- Campania 2.998 in Campania

- Provincia autonoma di Trento 1.874

- Puglia 2.874

- Friuli Venezia Giulia 1.308

- Sicilia 2.287

- Abruzzo 2.108

- Provincia autonoma di Bolzano 1.512

- Umbria 371

- Sardegna 833

- Calabria 821

- Valle d'Aosta 501

- Basilicata 232

- Molise 205

