Covid ancora in risalita, in Italia 393 nuovi casi

Zona rossa Alzano e Nembro, l'arrivo della pm di Bergamo a Palazzo Chigi per sentire il premier Conte

Ancora concentrato in Lombardia il 70 per cento dei nuovi contagi, 56 i decessi. Gli attualmente positivi sono 28.997. La Campania ricalcola i contagi

ROMA — In Italia sono 236.305 i contagiati dal Covid dall'inizio dell'epidemia. Rispetto a ieri, i casi positivi sono aumentati di 393 nuovi pazienti (ieri erano 379). Del totale, quasi il 70 per cento, cioè 272, è in Lombardia, che continua a essere la Regione più colpita. La Protezione civile nazionale segnala che la Campania ha chiesto di ricalcolare i casi totali sottraendo dal totale 230 positivi. La segnalazione di un caso positivo registrato nelle ultime 24 ore porta a un totale di - 229 casi odierni.

Le persone positive al momengo sono 28.997, con una decrescita di 1.640 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 227 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 9 pazienti rispetto a ieri, 3.893 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 238 pazienti rispetto a ieri, 24.877 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I deceduti, rispetto a ieri, sono 56 (ieri erano 53) e portano il totale a 34.223.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 173.085, con un incremento di 1.747 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, questi sono i casi attualmente positivi nelle singole regioni:

- Lombardia 17.024

- Piemonte 2.897

- Emilia-Romagna 1.817

- Veneto 849

- Toscana 510

- Liguria 249

- Lazio 2.222

- Marche 750

- Campania 346

- Puglia 439

- Prov. autonoma di Trento 68

- Sicilia 841

- Friuli Venezia Giulia 108

- Abruzzo 528

- Prov. autonoma di Bolzano 101

- Umbria 24

- Sardegna 42

- Valle d'Aosta 9 i

- Calabria 47

- Molise 114

- Basilicata 12