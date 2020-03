In Italia oltre cinquemila contagiati, 589 guariti

Ultimi dati nazionali sull'epidemia del coronavirus: 5.061i positivi al test, guarigioni in aumento, i decessi diminuiti rispetto a ieri

ROMA — Non è ancora arrivato il giorno della buona notizia: l'epidemia del Covid-2019 per ora non rallenta e purtroppo il numero di contagiati sfonda il tetto dei cinquemila. Come spiegato dal capo della protezione civile Angelo Borrelli, ad oggi le persone positive al tampone sono 5.061, 1.145 in più rispetto ad ieri.

I guariti oggi sono saliti a 598 mentre i nuovi decessi sono stati 34, meno di quelli di ieri (vedi qui sotto l'articolo collegato), 19 in Lombardia, 11 in Emilia Romagna, due nelle Marche e uno in Liguria, per un totale di 233 vittime. Si tratta ancora di persone di età compresa fra i 60 e i 90 anni, in maggioranza uomini, quasi tutti già ammalati.

Le persone contagiate ricoverate in ospedale con sintomi sono 2.651, quelle in terapia intensiva 567, quelle in isolamento domiciliare 1.843.

In Toscana i contagiati fino ad oggi sono 113, di cui tre guariti.