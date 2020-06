Di nuovo in calo i contagi giornalieri in Italia

I nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono stati 202. Sono sette le regioni senza nuovi casi e 1239 i guariti tra ieri e oggi

ROMA — Continua il trend positivo a livello nazionale per l'epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 sono stati solo 202 i nuovi casi, a fronte dei 283 registrati ieri.

Il contagio da Covid-19 resta ancora concentrato in Lombardia con 99 casi (il 49% dei nuovi positivi), 26 in Piemonte, 20 Liguria e 24 Emilia Romagna. Solo in queste quattro regioni si concentrano 170 nuovi casi su 202 in più registrati da ieri in tutta Italia.

Mentre sono sette le regioni a contagio zero: Puglia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria e Basilicata.

Per quanto riguarda i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 71 a fronte dei 79 registrati ieri.

Nessuna vittima invece 10 regioni nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile: Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è di 235.763, con un incremento rispetto a ieri di 202 nuovi casi.

Gli attualmente positivi sono 31.114, e nelle ultime 24 ore sono guarite 1.293 persone.

Tra gli attualmente positivi, 249 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti rispetto a ieri. Sono 4.320 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 261 pazienti rispetto a ieri.

Sono in isolamento 27.141 persone senza sintomi o con sintomi lievi, pari all'86% degli attualmente positivi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 71 e portano il totale a 34.114. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 169.939, con un incremento di 1.293 persone rispetto a ieri.

Per quanto riguarda il dato degli attualmente positivi per regione, anche qui in testa continuano a esserci le regioni in cui il contagio continua a salire maggiormente, cioè quelle del Nord.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Ecco i dati regione per regione sui pazienti attualmente positivi al Covid.

- Lombardia 17.857 (in calo)

- Piemonte 3.372 (in calo)

- Emilia-Romagna 2.061 (in calo)

- Veneto 965 (in calo)

- Toscana 539 (in calo)

- Liguria 245 (in calo)

- Lazio 2.566 (in calo)

- Marche 947 (in calo)

- Campania 642 (in calo)

- Puglia 557 (in calo)

- Provincia autonoma di Trento 80 (in calo)

- Sicilia 853 (stabile)

- Friuli Venezia Giulia 113 (in calo)

- Abruzzo 550 (in calo)

- Provincia autonoma di Bolzano 94 (in calo)

- Umbria 28 (in calo)

- Sardegna 50 (in calo)

- Valle d'Aosta 6 (in calo)

- Calabria 54 (in calo)

- Molise 120 (stabile)

- Basilicata 11 (in calo)

