Doppio tampone se positivi per rientrare a scuola

Il ministero della Salute ha riassunto in una circolare le linee guida per alunni e operatori scolastici. Test per chi ha almeno un sintomo

ROMA — Massima attenzione sulla scuola per limitare il contagio anche alla luce dei dati che parlano di 400 istituti colpiti dal Covid in tutta Italia, 75 delle quali chiuse (la Toscana è tra le regioni più interessate). Per questo la Direzione generale della prevenzione sanitaria ha chiarito, con una circolare, le linee guida del ministero della Salute in materia di Covid e scuola.

La circolare spiega che uno studente o un operatore scolastico che presenti almeno uno dei sintomi da Covid debba rientrare in classe solo dopo aver eseguito il tampone o altri test diagnostici.

Se il tampone o il test sono positivi, si avvia subito la ricerca dei contatti e vengono messe in atto le misure di sanificazione. In questo caso, per rientrare in classe, chi sarà risultato positivo, dovrà eseguire due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro: potrà rientrare solo chi risulterà negativo a entrambi i tamponi.

In quest'ultimo caso, il pediatra o il medico, dovrà redigere l'attestazione in cui si certifica che l'alunno o l'operatore scolastico possono rientrare a scuola.

In caso di diagnosi di patologia diversa dal Covid, il soggetto rimarrà a casa fino alla guarigione clinica.