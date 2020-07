Il Covid li preferisce sempre più giovani

L'Istituto superiore di sanità: l'età mediana dei nuovi casi è scesa a 43 anni. Il 10% ha meno di 18 anni. In calo gli anziani colpiti dall'infezione

ROMA — Negli ultimi 30 giorni il SarsCov2 ha colpito persone sempre più giovani. Come si legge in un rapporto dell'Istituto superiore di sanità, almeno il 60% dei nuovi contagiati ha meno di 50 anni e l'età mediana degli infettati (il valore centrale fra i dati relativi all'età) è scesa fino a 43 anni contro i 61 che si registravano all'inizio dell'epidemia. Bambini e ragazzi da zero a 18 anni, che per mesi non sono stati più del 3-4% del totale dei positivi, nell'ultimo mese sono saliti al 10%.

Non solo, gli anziani colpiti dall'infezione sono in calo: gli ultrasettantenni sono solo 16% del totale.

Il dato nazionale è confermato anche in Toscana: la scorsa settimana l'età media dei positivi era scesa addirittura a 35 anni.