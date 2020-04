In Italia 105.813 positivi, 1.956 in intensiva

E' la prima volta dall'inizio delle misure di contenimento che i ricoveri in terapia intensiva sono meno di 2.000. Rispetto a ieri 333 decessi in più

ROMA — Il trend dell'epidemia di Covid-19 in Italia continua a essere decrescente. Questo il dato emerso dalla conferenza stampa nella sede della protezione civile nazionale. Il capo del dipartimento ha diffuso i nuovi numeri del contagio in Italia. Nello specifico, le persone attualmente malate sono 105.813, con una diminuzione di 290 persone da ieri. Il totale dei contagiati (attualmente malati, guariti e deceduti) è di 199.414, cioè 1.739 in più da ieri.

In leggera crescita rispetto a ieri il numero dei morti: oggi se ne contano 333 a fronte dei 260 di ieri. Il totale sale quindi a 26.977.

I dimessi e i guariti in un giorno sono stati 1.696, per un ammontare complessivo dall'inizio dell'epidemia di 66.624.

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che ha affiancato Borrelli nell'illustrazione dei dati, ha focalizzato l'attenzione sul calo progressivo delle persone ricoverate in terapia intensiva: oggi per la prima volta da quando sono scattati i provvedimenti emergenziali per il contenimento del contagio sono meno di duemila, per l'esattezza 1.956 (53 in meno rispetto a ieri). "Le terapie intensive sono uno degli indicatori usati per valutare l'efficacia delle misure di contenimento", ha detto Brusaferro.

In calo progressivo anche i ricoverati con sintomi: 20.553, cioè 1.019 in meno da ieri, mentre le persone in isolamento sono il 79 per cento del totale degli attualmente malati, cioè 83.504.

Questa la distribuzione odierna degli attualmente positivi regione per regione:

- Lombardia 35.441

- Piemonte 15.508

- Emilia Romagna 12.225

- Veneto 8.860

- Toscana 5.983

- Liguria 3.580

- Lazio 4.562

- Marche 3.310

- Campania 2.877

- Puglia 2.912

- Provincia autonoma di Trento 1.707

- Sicilia 2.123

- Friuli Venezia Giulia 1.258

- Abruzzo 2.030

- Provincia autonoma di Bolzano 940

- Umbria 287

- Sardegna 776

- Valle d'Aosta 235

- Calabria 782

- Basilicata 217

- Molise 200

