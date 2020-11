In Italia 37.242 nuovi casi e 699 nuove vittime

L'epidemia continua la sua corsa e nelle ultime 24 ore sono stati individuati mille casi in più con un numero più basso di tamponi

ROMA — Dopo alcuni giorni di calo lento ma costante, risale la percentuale di nuovi casi di Covid rispetto al totale dei tamponi effettuati: 15,6%, corrispondenti a 37.242 nuovi contagiati e 238.073 test, 12mila in meno rispetto a ieri. Tutti i valori relativi all'andamento dell'epidemia oggi sono in lieve crescita su scala nazionale, purtroppo anche quello dei deceduti, 699 contro i 653 di 24 ore fa.

Nel bollettino Covid nazionale odierno ci sono anche 347 malati di Covid ricoverati in ospedale in più, ieri erano stati solo 106, per un totale di 33.957 degenti. In lieve aumento anche i pazienti Covid in terapia intensiva, 42 in più, per un totale di 3.748 persone in condizioni critiche.

Nelle ultime 24 ore è stata comunque registrata anche un'impennata dei guariti/dimessi, 21.035, quasi quattromila più di ieri. Il totale sale a 520.022.

La regione che ha individuato il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (9.221), seguita da Campania (4.226), Piemonte (3.861), Veneto (3.468), Lazio (2.667), Emilia Romagna (2.553) e Toscana 2.207.