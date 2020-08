Italia in allerta, altri 402 contagiati dal Covid

Aumentano ancora i nuovi positivi individuati in 24 ore dopo l'impennata di ieri. Diventano solo due le regioni che non hanno registrato nuovi casi

ROMA — Dopo l'impennata di ieri, 384 nuovi casi di Covid sul territorio nazionale,192 in più rispetto al giorno precedente, la diffusione del contagio cresce ancora in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati altri 402 nuovi casi di infezione. Ci sono stati anche 6 decessi che hanno portato il totale delle vittime a 35.187).

Sul fronte dei ricoveri, ce ne sono due in meno (762 in tutto) ma una persona si è aggravata portando a 42 i degenti Covid in terapia intensiva.

Solo due regioni non hanno registrato nuovi casi nelle ultime 24 ore: il Molise e la Basilicata. Questa la distribuzione dei nuovi casi nelle altre 18:

Lombardia 118, Emilia Romagna e Veneto 58 ciascuna, 30 in Sicilia, 22 in Piemonte, 18 nel Lazio, 17 in Toscana, 15 in Abruzzo, 12 nella provincia autonoma di Bolzano, 9 nelle Marche, 7 in Puglia e altri 7 in Friuli Venezia Giulia, 5 in Campania, 4 nella Provincia autonoma di Trento, 3 ciascuna in Umbria e Sardegna, 2 in Calabria, 1 in Valle d'Aosta (l'unica, ieri, a non avere nuovi casi).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 1.347 guariti (ieri erano stati solo 210). Il totale sale a 201.323 su 249.204 persone che in totale hanno contratto l'infezione.