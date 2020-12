In Italia 993 morti per Covid in 24 ore, mai così tanti

Covid, Conte: «Da subito attivo il piano ‘Italia cashless' per gli acquisti con carte, ma non online»

Non si placa la scia mortale della seconda ondata della pandemia. Individuati 23.225 nuovi casi di contagio con quasi 227mila tamponi

ROMA — Mentre il governo si appresta a completare il varo delle misure per contenere l'epidemia di Covid durante le festività di fine anno (la conferenza stampa del premier Conte è prevista per le 20.15), il nuovo bollettino nazionale segnala il dato più drammatico e insopportabile: 993 morti, di cui 347 nella sola Lombardia, il numero più alto di vittime registrato in 24 ore in Italia dal Marzo scorso ad oggi. Il totale dei deceduti a causa della pandemia sale quindi a un milione e 664.229 persone.

I nuovi positivi sono invece 23.225 con 226.729 tamponi, numero che comprende anche quelli di controllo, con un incidenza di contagiati sul totale dei test pari a 10,2, la stessa di ieri. I guariti e i dimessi oggi sono 23.474 in più per un totale di 846.809 persone.

Tolti i morti e i guariti, gli attualmente positivi al Covid quindi scendono a 759.982. Di questi, i ricoverati in ospedale sono 31.772, 682 in meno rispetto a ieri. In calo anche i ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno per un totale di 3.597 persone in condizioni gravissime.

La regione che ha registrato il maggior numero di contagiati è la Lombardia (3.751 su 36.271 tamponi) seguita a ruota dal Veneto con 3.581 ma molti meno tamponi, 21.636.

Per tutte le altre regioni i dati variano molto proprio a seconda del numero di test messi in campo:

- Piemonte, 2.230 nuovi casi su 26.163 tamponi,

- Campani, 2.295 su 24.709 tamponi,

- Lazio, 1.769 casi su 22.793 tamponi,

- Emilia Romagna, 1.766 casi su 17.979 tamponi,

- Puglia, 1.602 casi su 8.753 tamponi,

- Toscana con 929 e 14.469 tamponi.