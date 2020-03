In Italia 42.268 positivi, 6.072 guariti

Nuova impennata di morti, cresciuti di 793 in un giorno. Nelle ultime 24 ore contagiate dal coronavirus a livello nazionale quasi cinquemila persone

ROMA — Il bilancio della Protezione Civile sulle ultime ventiquattro ore di emergenza coronavirus fa registrare una nuova impennata di contagi in Italia: in un solo giorno si sono registrate altre 4.821 persone positive. Il totale arriva quindi a 42.681.

Sul fronte dei decessi, rispetto a ieri i morti nell'arco di un solo giorno sono cresciuti ulteriormente, passando a 793 in ventiquattr'ore. Il totale dei decessi sale quindi a 4.825. Si tratta di persone positive al coronavirus e, nella gran parte dei casi, già affette da altre patologie anche gravi.

Per quanto riguarda i guariti, sono saliti a 6.072: 943 in un solo giorno.

Un dato significativo è quello delle persone attualmente in terapia intensiva: 2.857, cioè il 7 per cento del totale delle persone in ospedale, in calo rispetto ai giorni scorsi (per giorni la percentuale si è mantenuta intorno al 10 per cento del totale).

Questa la distribuzione regione per regione dei positivi al Covid-19:

- LOMBARDIA 17.370

- EMILIA ROMAGNA 5.661

- VENETO 4.214

- PIEMONTE 3.506

- MARCHE 1.997

- TOSCANA 1.905 in Toscana

- LIGURIA 1.159

- LAZIO 1.086

- CAMPANIA 793

- FRIULI VENEZIA GIULIA 666

- PROV. AUTONOMA TRENTO 720

- PROV. AUTONOMA BOLZANO 600

- PUGLIA 642

- SICILIA 458

- ABRUZZO 494

- UMBRIA 447

- VAL D'AOSTA 304

- SARDEGNA 321

- CALABRIA 225

- MOLISE 47

- BASILICATA 66